Appuntamento mostruoso con i misteri e le leggende che affollano le stanze della fortezza

La notte più tenebrosa e terrificante dell'anno è ormai sopraggiunta in città. A tal proposito, nella serata di venerdì 31 ottobre (ore 21:00) la Rocca Malatestiana di Verucchio, denominata anche Rocca del Sasso, per la propria posizione all’apice dello sperone di roccia che domina l’entroterra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Biblioteca venerdì 24 ottobre la Biblioteca Civica di Castiglione Olona "G. Battaini" torna ad ospitare il gruppo VOCI DI CARTA e le loro Letture In Biblioteca. “SONO UN MOSTRO MOSTRUOSO” è il titolo di questo terzo appuntamento dell'anno che, a partir - facebook.com Vai su Facebook

Il Veneto rivive leggende e misteri della tradizione popolare - Dal 25 ottobre al 30 novembre torna, in tutte le province, la 17^ edizione del festival “Veneto Spettacoli di Mistero” ... Scrive metropolitano.it

Dal 24 ottobre 'Spettacoli di mistero',80 appuntamenti in Veneto - Torna per la 17/a edizione "Veneto: spettacoli di Mistero", il festival promosso da Regione del Veneto e realizzato dalle Pro Loco regionali (UNPLI Veneto), dedicato alle antiche leggende popolari leg ... Segnala msn.com

Al Salone del Libro 'Gatti Leggende & Misteri' edito da Scarabeo - Un volume illustrato di 128 pagine dal pennello del celebre Paolo Barbieri e dalla penna di Daniele Palmieri ripercorre miti e leggende legati ai felini domestici e al ruolo che hanno ricoperto per le ... Scrive ansa.it