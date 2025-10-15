appuntamento con la tradizione torna la storica fiera agricola tre giorni per tutta la famiglia

Abbiategrasso si prepara ad accogliere la sua storica Fiera Agricola, giunta quest’anno alla 542ª edizione, confermandosi come un appuntamento atteso da tutto il territorio dell’Abbiatense. La manifestazione, in programma dal 18 al 20 ottobre rappresenta un’occasione importante per valorizzare le pratiche agricole locali, conoscere artigiani e produttori del territorio e riscoprire, attraverso momenti culturali, lo spirito di comunità che caratterizza Abbiategrasso. L’inaugurazione si terrà sabato alle 9.30 presso il Quartiere Fiera. Il sindaco Cesare Nai, durante la presentazione, ha sottolineato come la Fiera porti l’attenzione su tutta la città e sull’importanza di coinvolgere diversi soggetti: associazioni di categoria, Pro Loco, espositori e il Parco del Ticino, attorno al quale si è sviluppata la civiltà locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

