Appuntamento con il gusto tutto pronto per la Sagra del Tartufo di Dovadola
Ogni anno l’autunno romagnolo si arricchisce di feste golose e amatissime: le sagre dedicate al tartufo che, in tutta la regione, viene celebrato tra i paesi e i borghi dell'Appennino. Un omaggio a un pregiato tesoro nascosto tra le radici degli alberi, diventato simbolo di convivialità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appuntamento imperdibile a Revine Lago! Giovedì 16 ottobre la Dr.ssa Eva Da Ros - Dietista ci guiderà "Verso un'alimentazione più vegetale: salute, gusto e sostenibilità". L'incontro è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati ed è consigliata la pr - facebook.com Vai su Facebook
Messina Street Food Fest 2025: tutto pronto per il viaggio con “destinazione… gusto” - A Piazza Cairoli, dal 16 al 19 ottobre, torna il Messina Street Food Fest 2025. Da normanno.com
Caseifici Aperti, viaggio nel gusto. Il Parmigiano Reggiano si svela - È tutto pronto sabato e domenica per Caseifici Aperti, l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che due volte all’anno offre a tutti – dai foodies fino alle famiglie – la possibil ... Lo riporta msn.com
Castagnata in piazza per celebrare l’autunno a Deiva Marina - Tutto pronto a Deiva Marina per l'evento autunnale "La castagnata", organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune. Secondo msn.com