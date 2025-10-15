Appuntamento con il gusto tutto pronto per la Sagra del Tartufo di Dovadola

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno l’autunno romagnolo si arricchisce di feste golose e amatissime: le sagre dedicate al tartufo che, in tutta la regione, viene celebrato tra i paesi e i borghi dell'Appennino. Un omaggio a un pregiato tesoro nascosto tra le radici degli alberi, diventato simbolo di convivialità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

appuntamento gusto tutto prontoMessina Street Food Fest 2025: tutto pronto per il viaggio con “destinazione… gusto” - A Piazza Cairoli, dal 16 al 19 ottobre, torna il Messina Street Food Fest 2025. Da normanno.com

appuntamento gusto tutto prontoCaseifici Aperti, viaggio nel gusto. Il Parmigiano Reggiano si svela - È tutto pronto sabato e domenica per Caseifici Aperti, l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che due volte all’anno offre a tutti – dai foodies fino alle famiglie – la possibil ... Lo riporta msn.com

appuntamento gusto tutto prontoCastagnata in piazza per celebrare l’autunno a Deiva Marina - Tutto pronto a Deiva Marina per l'evento autunnale "La castagnata", organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Gusto Tutto Pronto