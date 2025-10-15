Appuntamento a lume di candela con Rocca Noir e i misteri che affollano le stanze della fortezza

Riminitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rocca Malatestiana di Verucchio, denominata anche Rocca del Sasso, per la propria posizione all’apice dello sperone di roccia che domina l’entroterra riminese, apre le porte delle sue stanze nella suggestione della serata di sabato 25 ottobre (ore 21:00), per una particolare visita guidata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

