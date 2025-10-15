Appuntamenti in Città con la Settimana per l’energia
Promossa da Confartigianato Imprese prenderà il via dal 20 al 25 ottobre la 17esima edizione della kermesse nata a Bergamo, e promossa a livello nazionale. Domani ad Astino il forum sulle comunità energetiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
