Appoggiata lì per pulire i vetri delle finestre poi la morte atroce

Un drammatico incidente domestico ha profondamente colpito la comunità di Scandicci, in provincia di Firenze, nelle prime ore di una giornata apparentemente normale. Una donna di 68 anni ha perso la vita mentre si occupava della pulizia dei vetri della propria abitazione. Il fatto ha generato sgomento tra i residenti, che si sono ritrovati improvvisamente testimoni di una tragedia inaspettata. I primi soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, ogni tentativo di rianimare la donna è risultato vano. Testimoni oculari, amici e vicini, si sono radunati attorno all'edificio, increduli di fronte a quanto accaduto.

