Apple pronta a svelare il MacBook con M5? Il teaser ufficiale

Un teaser pubblicato da Greg Joswiak lascia pochi dubbi: il nuovo portatile Apple sarà il primo con il chip M5. 🔗 Leggi su Dday.it

