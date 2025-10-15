Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Apple ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan in vista dell’arrivo del suo prossimo MacBook. In un post su X, Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing globale, ha scritto che “qualcosa di potente sta arrivando”, accompagnando il messaggio con un breve video dove compaiono le parole “coming soon” e la sagoma di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

apple mostra in anteprima il nuovo macbook pro m5

© Ildifforme.it - Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5

Leggi anche questi approfondimenti

apple mostra anteprima nuovoApple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5 - Apple ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan in vista dell’arrivo del suo prossimo MacBook. Si legge su msn.com

apple mostra anteprima nuovoApple annuncerà tre nuovi prodotti questa settimana. Ecco di cosa si tratta - Secondo le ultime indiscrezioni, questa settimana Apple mostrerà al pubblico per la prima volta ben tre nuovi prodotti. Segnala money.it

apple mostra anteprima nuovoApple pronta a lanciare i primi dispositivi con chip M5: in arrivo iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro - Secondo un nuovo rapporto, l’azienda di Cupertino si prepara a lanciare i suoi primi ... Segnala borsainside.com

Cerca Video su questo argomento: Apple Mostra Anteprima Nuovo