(Adnkronos) – Apple ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan in vista dell’arrivo del suo prossimo MacBook. In un post su X, Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing globale, ha scritto che “qualcosa di potente sta arrivando”, accompagnando il messaggio con un breve video dove compaiono le parole “coming soon” e la sagoma di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Apple mostra in anteprima il nuovo MacBook Pro M5