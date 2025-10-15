Apple MacBook Pro e iPad Pro diventano più intelligenti con il nuovo chip M5

C’è stato un tempo in cui la corsa era ai gigahertz. Poi sono arrivati i nanometri, le GPU e le architetture neurali. Ora, con il chip M5, Apple fa qualcosa che va oltre la solita scheda tecnica: trasforma il Mac in una macchina capace di pensare. Il nuovo MacBook Pro 14” e il nuovo iPad Pro sono più di un aggiornamento: sono un manifesto. Una dichiarazione d’intenti sul futuro dell’intelligenza artificiale. E, come sempre, Cupertino non la urla: la incorpora nel silenzio lucido dell’alluminio. Un chip, tre rivoluzioni. L’M5 è il cuore di tutto. La GPU di nuova generazione con un Neural Accelerator in ogni core rende possibile un salto di prestazioni fino a 3,5 volte nei flussi di lavoro AI rispetto alla generazione precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it

