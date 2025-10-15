Apple lancia MacBook Pro iPad Pro e Vision Pro con chip M5

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’azienda, il nuovo processore offre un miglioramento fino a 3,5 volte nelle prestazioni AI e fino al 45% in più nelle prestazioni grafiche rispetto a M4. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Apple lancia MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro con chip M5

