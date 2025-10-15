Apple lancia MacBook Pro iPad Pro e Vision Pro con chip M5

Secondo l’azienda, il nuovo processore offre un miglioramento fino a 3,5 volte nelle prestazioni AI e fino al 45% in più nelle prestazioni grafiche rispetto a M4. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Apple lancia MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro con chip M5

Apple lancia iPad M5, la velocità è la sua ragione di vita

Apple potrebbe lanciare nel 2026 i suoi primi occhiali smart. Media, dispositivo anticipato di un anno per rispondere a Meta.

Apple lancia i nuovi chip M5 per l’Ai. Arrivano sui nuovi iPad Pro e Macbook Pro - Apple ha presentato oggi il chip M5, cuore dei nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, completando la serie di aggiornamenti hardware che precede la stagione degli acquisti natalizi. Segnala ilsole24ore.com

Apple lancia il MacBook Pro 14" con chip M5: è il più potente e veloce di sempre - Fino a 3,5 volte più veloce nei flussi di lavoro AI, con autonomia fino a 24 ore e macOS Tahoe: MacBook Pro 14 si rinnova completamente! Segnala igizmo.it