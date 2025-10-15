Apple arriva il chip M5 | cos' è e perché rivoluziona iPad e MacBook Pro

Se settembre è il mese dell'iPhone, ottobre a Cupertino è il mese tradizionalmente dedicato alle novità lato desktop e tablet. Invece dell'evento previsto secondo alcune indiscrezioni per il 28 ottobre, Apple ha deciso di anticipare i tempi e presentare al pubblico l'ultima evoluzione dei chip progettati dalla ditta californiana. Il chip M5 promette un balzo dal punto di vista delle prestazioni, dell'efficienza energetica ma soprattutto nella capacità di elaborare i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Questo nuovo system-on-chip sarà presente da subito sia sul nuovo modello di iPad Pro che sui nuovi MacBook Pro da 14 pollici.

