Apple annuncia M5 | salto in avanti per grafica e IA Arriva su MacBook Pro e iPad Pro

Dday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato oggi il processore M5, derivato dal’A19 Pro che ha debuttato a settembre su iPhone, e il salto di prestazioni dichiarato in ambito grafico e IA è enorme. Insieme a lui arrivano MacBook Pro da 14” e iPad Pro da 11” e 13”.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Apple annuncia M5: salto in avanti per grafica e IA. Arriva su MacBook Pro e iPad Pro

