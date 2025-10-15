Apple annuncia M5 | salto in avanti per grafica e IA Arriva su MacBook Pro e iPad Pro

Apple ha annunciato oggi il processore M5, derivato dal’A19 Pro che ha debuttato a settembre su iPhone, e il salto di prestazioni dichiarato in ambito grafico e IA è enorme. Insieme a lui arrivano MacBook Pro da 14” e iPad Pro da 11” e 13”.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple annuncia M5: salto in avanti per grafica e IA. Arriva su MacBook Pro e iPad Pro

Scopri altri approfondimenti

Apple annuncia l’arrivo di “F1: The Movie” su Apple TV+, ecco quando sarà disponibile per tutti gli abbonati! ? https://iphoneitalia.link/gJupcQ - facebook.com Vai su Facebook

#Apple annuncia i nuovi #PowerbeatsFit — Auricolari wireless per l’allenamento con aderenza perfetta! Pronti per #iPhone17Pro, anche nel colore! Tutto, ma proprio tutto https://store.apple.com/it/xc/product/ME2M4ZM/A?cid=twittershare… - X Vai su X

Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M5: potenza estrema, AI evoluta e display Ultra Retina XDR - Apple rinnova il suo tablet professionale con il nuovo chip M5, una GPU di nuova generazione, connessione Wi- Secondo ispazio.net

Apple M5 è potentissimo: prestazioni AI quadruplicate e Neural Accelerator in ogni core della GPU - Apple ha presentato ufficialmente il chip M5, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri di terza generazione e caratterizzato da un'architettura GPU completamente rinnovata. Si legge su hwupgrade.it

Apple annuncia il MacBook Pro da 14 pollici con il nuovo chip M5 | Prezzi Italia - Come previsto, Apple ha annunciato un aggiornamento del MacBook Pro da 14 pollici, dotata del nuovo processore M5 che offre miglioramenti soprattutto alle elaborazioni grafiche e ai flussi di lavoro b ... msn.com scrive