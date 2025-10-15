Appiano Gentile l’Inter approva nuovi progetti per l’ampliamento delle strutture sportive | i dettagli

Inter News 24 Appiano Gentile, prevista una modernizzazione del centro sportivo dei nerazzurri? Le grandi novità arrivano dall’assemblea dei soci di oggi. Nella giornata di oggi, l’assemblea dei soci dell’ Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, che ha registrato un utile record di oltre 35 milioni di euro. Questo risultato straordinario è stato reso possibile grazie a un incremento significativo dei ricavi, che hanno superato i 567 milioni di euro, il maggiore risultato mai raggiunto nella storia del club nerazzurro. Un successo che conferma la solidità economica dell’ Inter, anche a livello internazionale, e che permetterà al club di continuare a investire in progetti strategici. 🔗 Leggi su Internews24.com

