Durante l’assemblea congiunta del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino ha evocato la possibilità di dimettersi dal ruolo di vicepresidente. L’ex sindaca di Torino non ha formalizzato il passo indietro, ma nel suo intervento ha precisato che l’ipotesi resta aperta se potesse servire a scuotere il partito, affermando che «non si può andare avanti con le autoassoluzioni». Appendino spinge per un Movimento più indipendente dal centrosinistra, soprattutto alla luce dei deludenti risultati delle ultime regionali. Secondo la sua visione, l’alleanza con il Partito democratico «rischia di disorientare l’elettorato» pentastellato e di «svuotarne l’identità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Appendino: «M5S più autonomo dal Pd o mi dimetto da vicepresidente»

