Appendino le voci sulle dimissioni | come ribalta Conte e la sinistra
Dopo le batoste elettorale ecco un nuovo terremoto nel Movimento 5 Stelle, stavolta tutto interno: Chiara Appendino ha minacciato di dimettersi dal ruolo di vicepresidente in aperta polemica con la linea politica scelta dal leader Giuseppe Conte, giudicata dall'ex sindaco di Torino troppo subalterna rispetto al Partito democratico. Uno scossone che potrebbe non solo destabilizzare i 5 Stelle ma ridisegnare gli equilibri in un campo largo sempre in agitazione. Fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle parlano di "riflessione in corso" per la deputata, mentre lo stesso Conte per ora fa spallucce, cercando di nascondere gli imbarazzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
BUFERA VERA NEI 5 STELLE! “DIMISSIONI PRONTE?” Quando un partito perde la bussola, non servono nemmeno le stelle per orientarsi. Chiara Appendino — ex sindaca di Torino, volto “istituzionale” del Movimento — avrebbe minacciato le dimissioni dur - facebook.com Vai su Facebook
Appendino pronta a lasciare la vicepresidenza M5s, Conte minimizza: “Mai ricevute dimissioni, non avrebbe logica” - Tensione ai vertici del Movimento 5 Stelle: l’ex sindaca di Torino riflette sul passo indietro, ma il leader nega di aver ricevuto comunicazioni ufficiali e invita alla calma ... giornalelavoce.it scrive
Conte: Appendino pensa a dimissioni da Vicepresidente M5s? Lo scrivete voi - Roma, 15 ottobre 2025 "Guardate che ieri abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c'è stato nessun annuncio di dimissioni. Come scrive msn.com