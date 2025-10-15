Un messaggio accorato invita i cittadini della Calabria al rispetto dell’ambiente e alla tutela del futuro delle nuove generazioni. Un invito alla responsabilità, un richiamo alla coscienza collettiva e all’amore per la propria terra. È questo il senso dell’appello che Mario Cuccione, un cittadino calabrese rivolge a tutti coloro che si sentono parte di una comunità legata alla propria regione e desiderosa di vederla crescere in armonia con la natura. “ Quello che scrivo – spiega l’autore del messaggio – è un appello molto sentito e importante, che tocca una tematica fondamentale: il rispetto per l’ambiente e il futuro della nostra terra ”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Appello ai calabresi: “Abbiate coscienza ecologica, la nostra terra ha bisogno di voi”