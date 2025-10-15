Appalti delle Ferrovie al clan maresciallo della Dia svela il ' Sistema Apicella'

Casertanews.it | 15 ott 2025

“Abbiamo ricostruito il Sistema Apicella nelle forniture di porfido concentrandoci su Dante Apicella e a grappolo sugli imprenditori e dello stesso nipote Pietro, di cui si serviva per continuare ad operare nonostante le misure di prevenzione che lo hanno attinto”. Sono le dichiarazioni rese dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

