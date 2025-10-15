Appalti delle Ferrovie al clan maresciallo della Dia svela il ' Sistema Apicella'

“Abbiamo ricostruito il Sistema Apicella nelle forniture di porfido concentrandoci su Dante Apicella e a grappolo sugli imprenditori e dello stesso nipote Pietro, di cui si serviva per continuare ad operare nonostante le misure di prevenzione che lo hanno attinto”. Sono le dichiarazioni rese dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

Ferrovie: Ponte sullo Stretto, nuovo reclamo all’Ue, ambientalisti contro il progetto - X Vai su X

Ponte Stretto: Cgil scrive a Séjourné, necessaria verifica su rispetto direttiva appalti pubblici Roma, 7 ottobre – “Ribadiamo che il Governo dovrebbe ritirare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter - facebook.com Vai su Facebook

Appalti delle Ferrovie al clan, maresciallo della Dia svela il 'Sistema Apicella' - In aula il militare ha ricostruito la rete di rapporti di Damigiana nella fornitura di porfido grazie a società dove figurava da 'socio occulto' ... casertanews.it scrive

Appalti del Comune al clan condannato l’ex assessore di Caivano - Dodici condanne e due assoluzioni nel processo con il rito abbreviato sul comitato d’affari politica- ilmattino.it scrive

Napoli, clan e appalti in ospedali: condanne a otto persone per oltre 71 anni - La settima sezione penale del tribunale di Napoli (collegio A, presidente Raffaele Donnarumma) ha inflitto 71 anni e mezzo di carcere a otto imputati al processo celebrato con il rito ordinario ... Segnala ilmattino.it