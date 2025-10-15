Apicoltura pubblicati elenchi provvisori per i contributi | Stanziati 7,5 milioni di euro
Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato gli elenchi provvisori delle domande ammesseagli aiuti quinquennali per le aziende del settore apistico. Su un totale di 327 richieste presentate, sono 292 quelle ritenute ammissibili.I contributi, previsti dal bando “Impegni per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
