Aperte le iscrizioni alla 30ª edizione del Master di II° livello in Gestione e Controllo dell' Ambiente
E' il percorso di Alta Formazione più longevo in Italia sul tema della sostenibilità ambientale. Il Master di II livello in Gestione e Controllo dell’Ambiente (GECA) giunge alla trentesima edizione con un percorso post-laurea che cerca di rispondere alle sfide emergenti sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
