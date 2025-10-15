Aperitivo tra i libri con la poetessa cubana

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025

Torna, come ogni anno, la rassegna ‘ Aperibook, un aperitivo tra i libri’. Una volta al mese, di sabato per otto volte consecutive, un autore del territorio incontrerà i lettori dialogando con Barbara Borelli, bibliotecaria comunale. L’iniziativa, presentata al pubblico lo scorso 27 settembre, nasce durante gli anni del Covid da un’idea di Roberto Serra, tuttora consigliere delegato alla cultura. "In quelle settimane difficili – ricorda lo stesso Serra – mi sembrava fosse fondamentale creare momenti di aggregazione, sia pure a distanza. Da questo bisogno si è sviluppata una proposta culturale che, al termine dell’emergenza, si è spostata dal virtuale al reale, entrando nelle abitudini di molte persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

