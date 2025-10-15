Apecchiese e allarme sicurezza Sopralluogo di prefetto e autorità

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Apecchiese è stata oggetto l’altro ieri in loc. Fraccano di un sopralluogo di alcune autorità umbre: dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, al viceprefetto aggiunto, Francesca Saladino, dal presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, dell’assessore alla viabilità e Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti e dei tecnici dei due enti, unitamente alla polizia stradale, locale e provinciale. "Ci siamo incontrati – ha dichiarato il Prefetto di Perugia - per vedere quali sono le soluzioni da attivare in tempi rapidi, soluzioni che siano efficaci perché il problema del traffico e della sicurezza soprattutto nei fine settimana su questo tratto di strada è un problema che esiste da troppo tempo e necessita di interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

apecchiese e allarme sicurezza sopralluogo di prefetto e autorit224

© Ilrestodelcarlino.it - Apecchiese e allarme sicurezza. Sopralluogo di prefetto e autorità

News recenti che potrebbero piacerti

apecchiese allarme sicurezza sopralluogoApecchiese e allarme sicurezza. Sopralluogo di prefetto e autorità - Fraccano di un sopralluogo di alcune autorità umbre: dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, al viceprefetto aggiunto, Francesca Saladino, dal presid ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sopralluogo “Apecchiese”, priorità alla sicurezza - La sicurezza dei residenti di Fraccano e di chi percorre la SR 257 “Apecchiese” è stata al centro del sopralluogo effettuato dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, insieme al presidente della Provin ... Secondo teletruria.it

apecchiese allarme sicurezza sopralluogo"Sicurezza a Fraccano una priorità". Sopralluogo col Prefetto sull’Apecchiese - Le istituzioni si sono impegnate ad avviare tutti gli interventi necessari a rendere la strada meno pericolosa ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Apecchiese Allarme Sicurezza Sopralluogo