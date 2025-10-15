Apecchiese e allarme sicurezza Sopralluogo di prefetto e autorità
L’Apecchiese è stata oggetto l’altro ieri in loc. Fraccano di un sopralluogo di alcune autorità umbre: dal prefetto di Perugia, Francesco Zito, al viceprefetto aggiunto, Francesca Saladino, dal presidente della provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, dell’assessore alla viabilità e Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti e dei tecnici dei due enti, unitamente alla polizia stradale, locale e provinciale. "Ci siamo incontrati – ha dichiarato il Prefetto di Perugia - per vedere quali sono le soluzioni da attivare in tempi rapidi, soluzioni che siano efficaci perché il problema del traffico e della sicurezza soprattutto nei fine settimana su questo tratto di strada è un problema che esiste da troppo tempo e necessita di interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
