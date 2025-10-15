Anziano esce di casa e vaga in strada confuso ritrovato dagli agenti

Camminava in strada confuso e con l'aria smarrita, mentre i familiari in apprensione lo stavano cercando. Sono stati momenti di apprensione domenica pomeriggio per un anziano, che non riusciva più a trovare la via di casa. A rintracciarlo è stata una pattuglia del commissariato San Lorenzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

