Anziana lascia in eredità i suoi gioielli al Comune

Macerata, 15 ottobre 2025 - Anziana lascia in eredità al Comune di Macerata i suoi gioielli. Ha donato all'amministrazione due anelli e una collana in oro con brillanti “con l’onere a carico del beneficiario di acquistare con il ricavato della vendita degli stessi del materiale utile per le attività sportive che si svolgeranno presso lo stadio Helvia Recina . in particolar modo, ove possibile, per l’acquisto di un defibrillatore”. La donna, le cui volontà erano quelle di rimanere anonima è morta a giugno e la giunta comunale ha deliberato di acquisire il testamento. L’assessore Marchiori: “Atto di un importante valore civico”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

