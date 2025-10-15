Anziana cade in casa e grida aiuto | arrivano vigili del fuoco ambulanza del 118 e poliziotti
BRINDISI - Le urla si sentivano dalla strada, qualcuno ha chiamato i soccorsi e sul posto si sono recati i vigili del fuoco, ambulanze del 118 e agenti della Polizia di Stato. L'intervento riguarda un'anziana donna caduta in casa che abita in un palazzo di via Don Augusto Pizzigallo a pochi passi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia ad Anversa degli Abruzzi: anziana cade nella notte fuori casa dopo una passeggiata con le amiche, trovata morta il mattino seguente. - facebook.com Vai su Facebook
Cade in casa, poi le grida disperate d'aiuto: anziana salvata dopo l'allarme del vicino https://ift.tt/IsuGhVb https://ift.tt/XgsxUfE - X Vai su X
Un’anziana cade sui gradini di casa e viene ritrovata senza vita la mattina seguente - È una drammatica scomparsa quella di Teresa Di Cesare, un'anziana di 85 anni, trovata senza vita questa mattina nei pressi della sua abitazione ad Anversa degli Abruzzi. Da terremarsicane.it
Anziana muore in un incendio in casa a Bologna - Una donna di 79 anni, che soffriva di problemi di deambulazione, è morta in un incendio scoppiato questa mattina nella sua abitazione in via Rimesse, periferia di Bologna. Lo riporta ansa.it
Bologna, anziana muore in un incendio nella sua casa in via delle Rimesse. Forse una sigaretta la causa del rogo - Tragedia questa mattina, 23 agosto, in via Rimesse, nella periferia est di Bologna, dove una donna di 79 anni, Loretta Mainardi, è morta in un incendio scoppiato all’interno della sua abitazione. Come scrive corrieredibologna.corriere.it