Antonio Tajani | Napoli e Mediterraneo crocevia di pace per la rinascita di Gaza
Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l?arrivo oggi a Napoli, tra gli altri, della ministra degli Esteri della Palestina e del suo omologo israeliano Saar, può essere considerato come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
la Repubblica. . Il Senato ha tributato un lungo applauso ai tre carabinieri morti ieri a causa di un'esplosione in un casolare nel Veronese. A ricordarli è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'informativa urgente sul piano di pace a - facebook.com Vai su Facebook
"Ieri il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Le banche possono dare un contributo, bisogna però che sia concordato". Così Antonio Tajani sulla trattativa con le banche in vista della manovra. #ANSA - X Vai su X
Napoli capitale del dialogo nel Mediterraneo - L'undicesima edizione della Conferenza Med, la principale iniziativa di diplomazia pubblica promossa dal minis ... Scrive ilroma.net
Al via la Conferenza Med a Napoli, occhi puntati sul Medio Oriente - Partirà giovedì 16 ottobre a Napoli l'undicesima edizione della Conferenza Med Dialoghi Mediterranei promossa dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Ispi. Segnala ansa.it
MED 2025: un futuro comune per un Mediterraneo resiliente - Dopo due anni di guerra in Medio Oriente, il Mediterraneo resta un mosaico di conflitti sospesi. Lo riporta ispionline.it