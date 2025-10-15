Antonio Riva Milano apre la Manifattura di Garlate in occasione di Apritimoda
Antonio Riva Milano apre la Manifattura di Garlate in provincia di Lecco in occasione di Apritimoda. È qui che prendono forma gli abiti couture della maison, in un ambiente dove tulle, organza, mikado di seta e pizzi pregiati diventano opere sartoriali straordinarie. Il 25 e il 26 ottobre appassionati e operatori potranno scoprire da vicino l’eccellenza del saper fare sartoriale, potranno assistere alle varie fasi della creazione di un abito: dal cartamodello tracciato a mano al taglio dei tessuti, fino alla cucitura e alla rifinitura. All’esterno, il grande edificio in via Stoppani accoglie i visitatori con l’inconfondibile logo della Maison che rappresenta il cuore produttivo della griffe, dove la tradizione serica e la maestria tessile lombarda si incontrano per dar vita a creazioni uniche e indossabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
