Antonio James Mascoli | La divulgazione social è un ponte col pubblico Il più simpatico sul red carpet? Paolo Calabresi

Antonio James Mascoli, italo-britannico classe 1993, è da diversi anni una tra le figure più seguite sul mondo dei social per quello che riguarda la creazione di contenuti a tema cinema. Presente con account su Instagram e TikTok, realizza video orientati alla divulgazione e all'approfondimento. 🔗 Leggi su Today.it

Antonio James Mascoli, l'intervista al conduttore della Festa del Cinema di Roma star su TikTok e Instagram - Content creator, divulgatore e volto curioso dei red carpet: Antonio James Mascoli racconta il percorso da tecnico sui set del cinema a star dei social ... Secondo virgilio.it

Un creator sul set di Gabriele Muccino, Antonio Mascoli: «Lo studio non si ferma mai» - In occasione del TikTok Day, che si è concluso con la cerimonia della prima edizione italiana dei TikTok Awards, abbiamo incontrato Antonio Mascoli, content creator e on set data manager che, forte ... Come scrive msn.com