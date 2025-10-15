Antonio Filippini è il nuovo allenatore del Pavia Calcio 1911
Il Pavia Calcio 1911 ha ufficializzato la nomina di Antonio Filippini come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico bresciano prende il posto di Stefano Bellinzaghi, esonerato dopo un inizio di campionato deludente, con il Pavia fermo nelle ultime posizioni del girone B di Serie D. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
