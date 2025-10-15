Antonio Filippini è il nuovo allenatore del Pavia Calcio 1911

Bresciatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pavia Calcio 1911 ha ufficializzato la nomina di Antonio Filippini come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico bresciano prende il posto di Stefano Bellinzaghi, esonerato dopo un inizio di campionato deludente, con il Pavia fermo nelle ultime posizioni del girone B di Serie D. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

antonio filippini 232 nuovoAntonio Filippini &#232; il nuovo allenatore del Pavia Calcio 1911 - Il Pavia Calcio 1911 ha ufficializzato la nomina di Antonio Filippini come nuovo allenatore della prima squadra. Riporta bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Filippini 232 Nuovo