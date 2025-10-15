Antonio Conte sta studiando la soluzione per sostituire Lobotka in regia

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte starebbe studiando con grande attenzione le alternative tattiche per sopperire all’assenza di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli attualmente fermo ai box per infortunio. L’allenatore azzurro, da sempre meticoloso nelle sue scelte, si trova ora di fronte a una decisione cruciale per mantenere equilibrio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

