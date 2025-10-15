Antonio Conte sta studiando la soluzione per sostituire Lobotka in regia

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte starebbe studiando con grande attenzione le alternative tattiche per sopperire all’assenza di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli attualmente fermo ai box per infortunio. L’allenatore azzurro, da sempre meticoloso nelle sue scelte, si trova ora di fronte a una decisione cruciale per mantenere equilibrio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Argomenti simili trattati di recente

4 - Gennaro #Gattuso è diventato il quinto CT dell'Italia a vincere tutte le sue prime quattro partite alla guida degli Azzurri, dopo Azeglio Vicini, Antonio Conte, Edmondo Fabbri e Schiavio-Piola. Ringhio. #ItaliaIsraele - X Vai su X

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è arrivato a sorpresa ad Acerra per l'intitolazione di alcuni locali del centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, medico toscano morto insieme ad altre 38 persone nella calca durante la finale di Coppa dei Campioni de - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Conte ha già individuato gli eventuali reparti da rinforzare a gennaio - Il Napoli si sta preparando alla sfida di domani a San Siro contro il Milan, ma guarda già con decisione al mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Scrive dailynews24.it

Conte cambia modulo per Torino-Napoli? Le ultime da Castel Volturno sulla decisione del mister - Ieri a Castel Volturno è ripresa la preparazione in vista della gara di sabato che vedrà gli azzurri sfidare il Torino. Da msn.com

Napoli-Sporting Lisbona: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv e streaming - Torna la settimana di Champions League e alcune delle squadre italiane dovranno dare una risposta al weekend negativo. Riporta msn.com