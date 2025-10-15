Antonio Beato alle origini della fotografia di viaggio
Venezia, 15 ott. (askanews) - L'Egitto, il Mediterraneo, il Medio Oriente: il Museo Fortuny di Venezia dedica una mostra ad Antonio Beato, protagonista e pioniere, insieme al fratello Felice, della fotografia di viaggio nell'Ottocento. Un percorso di andata e ritorno dentro i luoghi della storia, fissati in immagini che oggi appaiono ancora più forti e che dialogano con quelle di Fortuny. "Un grande viaggio - ha detto ad askanews Elisabetta Barisoni, dirigente responsabile del Museo - che Mariano Fortuny e sua moglie fecero quasi un secolo dopo i fratelli Felice Antonio Beato, e anche un viaggio attraverso i nostri archivi, la ricchezza degli archivi delle Collezioni civiche, la ricchezza di queste fotografie che ancora ci parlano molto dell'antico, della scoperta archeologica e anche, purtroppo, della cogente contemporaneità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
