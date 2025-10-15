Antitrust istruttoria contro Philip Morris Italia | nel mirino la campagna senza fumo

L'obiettivo dell'indagine è accertare se la comunicazione abbia violato le norme a tutela dei consumatori

