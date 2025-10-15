Antitrust indagine su Philip Morris per pubblicità dei prodotti senza fumo

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia per una possibile pratica commerciale scorretta legata alla promozione dei cosiddetti prodotti innovativi “senza fumo”. L’indagine, annunciata dall’Antitrust guidata da Roberto Rustichelli, riguarda il linguaggio utilizzato nelle campagne pubblicitarie dell’azienda e, in particolare, l’uso di espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” o “prodotti senza fumo”. Secondo l’Autorità, tali messaggi potrebbero indurre in errore i consumatori, facendo credere che i dispositivi a tabacco riscaldato siano privi di rischi o significativamente meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

