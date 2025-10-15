Antinfluenzale open day a Calusco Treviglio Caravaggio Dalmine e Martinengo

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest ha organizzato il primo Open Day per la vaccinazione antinfluenzale, un’occasione per proteggere sé stessi e la propria comunità in vista della stagione influenzale. L’iniziativa, la prima di 4, si terrà  sabato 18 e domenica 19 ottobre nei Centri Vaccinali di: – Calusco d’Adda – Via Locatelli, 265 – Treviglio – Piazzale Ospedale L. Meneguzzo 1, co Ospedale di Treviglio-Caravaggio (Palazzina Uffici, Piano 0) – Dalmine – co Casa di Comunità, Viale Betelli, 2 – Martinengo – co Casa di Comunità, Piazza Maggiore, 11 L’orario di somministrazione è dalle 09. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

