Antinelli perché indossava il fiocco nero durante Italia-Israele
– Sembrava una notte di calcio come tante, di quelle che uniscono un Paese dietro una bandiera. E invece, a Udine, Italia–Israele si è giocata sullo sfondo di una giornata tesa, segnata dagli scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Tra i feriti anche due giornaliste: tra loro Elisa Dossi di RaiNews24, colpita da una pietra mentre raccontava ciò che accadeva fuori dallo stadio. Dentro, intanto, la Nazionale portava a casa una vittoria importante, ma la festa aveva un sapore amaro. Alessandro Antinelli e quel fiocco nero sul bavero. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Rimedio, Antinelli, Adani e Stramaccioni: tutti uniti nel ribadire che, a malincuore, fanno la telecronaca, perché i motivi extra calcio sono più importanti. Avrebbero potuto sorvolare o fare meno, invece no. Bravi a prendere una posizione. #ItaliaIsraele - X Vai su X
Ieri sera, subito dopo Italia–Israele, Alessandro Antinelli non ha voluto dedicare il primo pensiero alla partita. Ha voluto spiegare, invece, il senso di quel fiocco nero che portava sulla giacca. E in un raro momento di coraggio sulla Rai, ha ricordato i 250 giorna - facebook.com Vai su Facebook