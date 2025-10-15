Anticipazioni Chi l’ha visto? del 15 ottobre | riaperto il caso Manuela Murgia

Dilei.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, mercoledì 15 ottobre, Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La giornalista, come sempre, segue da vicino indagini ancora aperte, segnalazioni dei telespettatori e casi irrisolti, con l’obiettivo di fare chiarezza su storie complesse e misteri che restano avvolti nell’incertezza. In questa puntata, l’attenzione si concentra su due vicende delicate e molto diverse tra loro: quella di Manuela Murgia e quella di Giovanni Cuvello. Anticipazioni “Chi l’ha visto?”, il caso di Manuela Murgia. Manuela Murgia aveva solo 16 anni quando, il 5 febbraio 1995, fu trovata senza vita all’interno del canyon artificiale di Tuvixeddu, a Cagliari. 🔗 Leggi su Dilei.it

