Antica strada emerge dagli scavi in corso a Piazzale Tecchio - la scoperta

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai lavori di scavo in corso a Piazzale Tecchio per la realizzazione della Linea 6 della Metro emerge un'antica strada: un “acciottolato”, lungo circa 3 metri. L'acciottolatoL'acciottolato era utilizzato in età tardo-romana e poi nel Medioevo. Aveva durabilità e alta capacità di drenaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

