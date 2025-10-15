Antica strada emerge dagli scavi in corso a Piazzale Tecchio - la scoperta

Dai lavori di scavo in corso a Piazzale Tecchio per la realizzazione della Linea 6 della Metro emerge un'antica strada: un “acciottolato”, lungo circa 3 metri. L'acciottolatoL'acciottolato era utilizzato in età tardo-romana e poi nel Medioevo. Aveva durabilità e alta capacità di drenaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it