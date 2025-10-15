Antibiotico resistenza nei bambini e negli adulti | come si previene e cosa fare

L’ antibiotico resistenza è un problema. Lo è dal punto di vista clinico, lo è dal punto di vista economico per la sanità pubblica e lo è per la diffusione del fenomeno. I dati del rapporto AR-ISS: sorveglianza nazionale dell’Antibiotico-Resistenza elaborato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), mostrano chiaramente che la minaccia resta concreta e diffusa, nonostante alcuni segnali incoraggianti. Nel 2023, infatti, nei casi analizzati si osservano percentuali ancora elevate di resistenza per batteri comuni come Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli. Più di un quarto delle Klebsiella è risultata resistente ai carbapenemi, antibiotici considerati di ultima linea, mentre E. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Antibiotico resistenza nei bambini e negli adulti: come si previene e cosa fare

