Annunciati tutti i nove speaker del Ted x Cesena 2025 ' Crescendo' in programma al Bonci
Sono stati annunciati tutti i 9 speaker che saliranno sul palco dell’ottava edizione dell’evento Ted xCesena dal titolo ‘Crescendo’, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre alle 20.30 al Teatro Bonci di Cesena. Sono cinque uomini, tre donne e una scuola di teatro e provengono da mondi molto diversi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
ANNUNCIATI TUTTI I GUEST DI QUESTO EVENTO STRAORDINARIO! 31 Ottobre 2025 MONSTERLAND Halloween Festival 15esima edizione presso Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola ____ Info-Line whatsapp 3389129634 - facebook.com Vai su Facebook