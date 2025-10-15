Annunciati tutti i nove speaker del Ted x Cesena 2025 ' Crescendo' in programma al Bonci

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati tutti i 9 speaker che saliranno sul palco dell’ottava edizione dell’evento Ted xCesena dal titolo ‘Crescendo’, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre alle 20.30 al Teatro Bonci di Cesena. Sono cinque uomini, tre donne e una scuola di teatro e provengono da mondi molto diversi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

