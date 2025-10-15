Anno modesto nei vigneti del Lambrusco la vedemmia cala del 17%
Si è chiusa con esiti tra i più modesti dell’ultimo decennio la vendemmia 2025 nell’area dei lambruschi. Le cantine sociali modenesi e reggiane, che trasformano il 94% delle uve prodotte nelle due province, hanno infatti registrato un calo del 17,2%, con una raccolta ferma a 2.349.609 quintali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
