Anniversario delle truppe alpine in città la reliquia di don Gnocchi
Mercoledì 15 ottobre, in occasione del 153° di fondazione delle Truppe Alpine e nell'ambito delle celebrazioni per i cent’anni della Sezione Ana, Pordenone ospiterà la manifestazione regionale dell'anniversario unitamente al ricordo del beato cappellano militare don Carlo Gnocchi alla presenza di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
