Annarita Di Paolo si classifica al primo posto del premio letterario internazionale G d’Annunzio 2025

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della cerimonia tenutasi il 5 ottobre a Città Sant’Angelo, Annarita Di Paolo si è classificata al primo posto nella sezione Poesia con il componimento “Lode al Tempo” nell’ambito del prestigioso premio letterario Internazionale “G. d’Annunzio”, giunto alla XV edizione. Tale premio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

