Annalisa come il fuoco

Annalisa è una delle voci più influenti della scena pop contemporanea. L’artista donna più certificata d’Italia. 52 dischi di platino, 14 d’oro, la prima premiata ai Billboard Women in Music di Los Angeles. E adesso un tour nei palasport già tutto sold out. Ma lei guarda avanti e chissà, magari, in un futuro non troppo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Annalisa, come il fuoco

