Anna Zilio trovata morta a 39 anni in casa dai genitori | giallo sulle cause del decesso della maratoneta
Il mondo del running veneto piange Anna Zilio, 39 anni, maratoneta di Marano Vicentino trovata senza vita a Verona. Laureata in giurisprudenza, era atleta di talento con numerosi piazzamenti e record personali. Il ricordo commosso delle società sportive: "Siamo devastati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre che un'atleta appassionata e di successo, Anna Zilio era laureata in giurisprudenza e aveva un passato come avvocato. Si era trasferita a Verona da circa due anni, dove aveva iniziato a lavorare in un negozio di articoli sportivi
