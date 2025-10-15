Anna Zilio trovata morta a 39 anni in casa dai genitori | giallo sulle cause del decesso della maratoneta

Il mondo del running veneto piange Anna Zilio, 39 anni, maratoneta di Marano Vicentino trovata senza vita a Verona. Laureata in giurisprudenza, era atleta di talento con numerosi piazzamenti e record personali. Il ricordo commosso delle società sportive: "Siamo devastati". 🔗 Leggi su Fanpage.it