Anna Zilio trovata morta a 39 anni in casa dai genitori | giallo sulle cause del decesso della maratoneta

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del running veneto piange Anna Zilio, 39 anni, maratoneta di Marano Vicentino trovata senza vita a Verona. Laureata in giurisprudenza, era atleta di talento con numerosi piazzamenti e record personali. Il ricordo commosso delle società sportive: "Siamo devastati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

