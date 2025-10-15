Anm | ‘i femminicidi non si riducono inasprendo le pene’
“L’inasprimento delle pene in sé purtroppo non è una garanzia per ridurre il fenomeno dei femminidici. Perché non è che se dai due anni in più chi decide di uccidere una donna, allora non lo fa. Se noi pensiamo che inasprendo le pene riusciremo a ridurre il fenomeno, è un’illusione”. Lo ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
