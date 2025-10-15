Animalisti a lutto a Salerno | addio ad Eleonora il cordoglio delle associazioni

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra amica Eleonora Melfi, presidente dell’associazione VOLA – Volontari per l’Ambiente ODV, ci ha lasciati.Eleonora era una persona speciale: vera, sincera, altruista e dolce. Amava gli animali – soprattutto i gatti – con un amore immenso, profondo e senza limiti. Aveva sempre un sorriso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

"Salutami papà". Lutto per Emma Marrone: il post commosso - La cantante salentina ha condiviso il suo dolore con i fan attraverso un messaggio semplice ma carico di ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Animalisti Lutto Salerno Addio