Animalisti a lutto a Salerno | addio ad Eleonora il cordoglio delle associazioni
La nostra amica Eleonora Melfi, presidente dell’associazione VOLA – Volontari per l’Ambiente ODV, ci ha lasciati.Eleonora era una persona speciale: vera, sincera, altruista e dolce. Amava gli animali – soprattutto i gatti – con un amore immenso, profondo e senza limiti. Aveva sempre un sorriso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Lutto nel mondo animalista salernitano: addio ad Eleonora Melfi Sorrentino https://salernotoday.it/cronaca/morto-lutto-animalisti-eleonora-melfi-sorrentino.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/33848996236585/eleonora.jpg… - X Vai su X
