Animali in sana e robusta Costituzione domenica 19 ottobre alle 16 a Palomar un pomeriggio dedicato al benessere animale

Arezzo, 15 ottobre 2025 – promosso da Legambiente circolo Valdarno Superiore insieme al Comune di San Giovanni Valdarno Domenica 19 ottobre alle 16, nella sala David Sassoli di Palomar – Casa della cultura, si terrà l'incontro “Animali in sana e robusta Costituzione”, promosso da Legambiente circolo Valdarno superiore insieme al Comune di San Giovanni Valdarno. L'iniziativa, realizzata con il cofinanziamento di Cesvot e la collaborazione di Enpa, si propone di fare il punto sul lavoro di tutela degli animali in Italia, a tre anni dall'inserimento della loro protezione all'interno della Costituzione italiana (articolo 9), oltre che fornire strumenti utili per il benessere degli animali domestici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Animali in sana e robusta Costituzione, domenica 19 ottobre alle 16 a Palomar un pomeriggio dedicato al benessere animale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SOS CAMBIO DI STAGIONE? ECCO COME SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE SANA IN AUTUNNO L’autunno è il mese che offre lo spettacolo del foliage e nel quale il nostro organismo ha bisogno di essere nutrito in modo adeguato, per prepararsi al lung - facebook.com Vai su Facebook

Riscoprire la Carta con ’Sana e robusta Costituzione’ - Si intitola "Sana e robusta Costituzione" l’iniziativa promossa dall’associazione Briciole che intende connotarsi come contributo allo sviluppo di una cittadinanza attiva e partecipe. Lo riporta lanazione.it

«Di sana e robusta Costituzione»: due libri per riflettere sulle disparità a Napoli - Buone pratiche digitali per la coesione educativa" di Nicola Cotugno, e ... Come scrive ilmattino.it

Sana e robusta ’Costituzione’. Ora lo sport è fondamentale - Una notevole modifica è stata fatta nel 2023 all’articolo 33 della nostra Costituzione, al quale è stato aggiunto un ultimo comma: si riconosce il valore sociale, educativo e sportivo dell’attività ... Scrive lanazione.it