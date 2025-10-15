Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al Circeo | Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime

Angelo Izzo si è laureato. Esattamente cinquant'anni dopo la strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di. 🔗 Leggi su Leggo.it

angelo izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al circeo non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime

Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al Circeo: «Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime»

