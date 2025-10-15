Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al Circeo | Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime

Angelo Izzo si è laureato. Esattamente cinquant'anni dopo la strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al Circeo: «Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime»

Approfondisci con queste news

Massacro del Circeo, dopo 50 anni Angelo Izzo si laurea in legge https://ift.tt/w1m7KsS - X Vai su X

"Su internet esiste una comunità che odia le donne. Una comunità chiusa, che inneggia a Elliot Rodger e George Sodini, autori delle stragi di Isla Vista e Collier Township negli Stati Uniti. Sui forum hanno le foto profilo di Angelo Izzo, uno degli autori del mass - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage al Circeo: «Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime» - Esattamente cinquant'anni dopo la strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio ... Scrive msn.com

Massacro del Circeo, dopo 50 anni Angelo Izzo si laurea in legge - Il suo legale: "Titolo di studio che per lui rappresenta una forma di riscatto sociale" ... Secondo romatoday.it

Massacro del Circeo, Angelo Izzo si laurea in legge nel carcere di Velletri - Uno degli autori della strage, condannato all'ergastolo, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 92 su 110 ... Riporta latinaoggi.eu