Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dal massacro del Circeo | Chiedere scusa? Uno spogliarello dell’anima

A cinquant’anni esatti dal massacro del Circeo, uno dei crimini più efferati della storia italiana, Angelo Izzo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Il settantenne, detenuto nel carcere di Velletri, ha discusso la tesi dal titolo “Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico” davanti a una commissione dell’università Roma Tre, ottenendo il punteggio di 92 su 110. Izzo sconta l’ergastolo per due serie di delitti che hanno segnato la cronaca nera italiana. Nel 1975, insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira, fu responsabile della morte della diciannovenne Rosaria Lopez. Trent’anni dopo, nel 2005, venne condannato per l’uccisione di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano a Ferrazzano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Angelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dal massacro del Circeo: “Chiedere scusa? Uno spogliarello dell’anima”

