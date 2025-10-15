Angelo Izzo dal massacro del Circeo alla laurea in Giurisprudenza il titolo della tesi e la frase sui mostri

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Izzo, uno degli autori del massacro del Circeo, si è laureato in Giurisprudenza nel carcere di Velletri, con una frase particolare nella tesi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

angelo izzo dal massacro del circeo alla laurea in giurisprudenza il titolo della tesi e la frase sui mostri

© Notizie.virgilio.it - Angelo Izzo dal massacro del Circeo alla laurea in Giurisprudenza, il titolo della tesi e la frase sui mostri

Altre letture consigliate

angelo izzo massacro circeoMassacro del Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere - A cinquant’anni da una delle stragi più note della cronaca nera italiana e a venti dal massacro di Ferrazzano, uno dei protagonisti di quei delitti è riuscito a raggiungere un traguardo accademico ... Secondo tg24.sky.it

angelo izzo massacro circeoAngelo Izzo si laurea in legge a 50 anni dalla strage del Circeo: «Non sono un mostro e non chiedo scusa alle vittime» - Esattamente cinquant'anni dopo la strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano è diventato dottore in Giurisprudenza con il punteggio ... Da quotidianodipuglia.it

angelo izzo massacro circeoMassacro del Circeo, Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza/ “Non sono un mostro. Scuse? Una baracconata” - Angelo Izzo, Massacro del Circeo, si laurea nel carcere di Velletri in Giurisprudenza: "Non sono un mostro. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Angelo Izzo Massacro Circeo