Angelo Izzo 50 anni dopo il massacro del Circeo si laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri

A cinquant’anni dal tristemente noto massacro del Circeo, Angelo Izzo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Il 70enne, detenuto presso il carcere di Velletri, ha ottenuto il titolo accademico con una votazione di 92 su 110. La cerimonia si è svolta martedì 14 ottobre, alla presenza di una commissione dell’Università Roma Tre. Guidata dal relatore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Angelo Izzo, 50 anni dopo il massacro del Circeo si laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri

