Angelo Izzo 50 anni dopo il massacro del Circeo si laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cinquant’anni dal tristemente noto massacro del Circeo, Angelo Izzo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Il 70enne, detenuto presso il carcere di Velletri, ha ottenuto il titolo accademico con una votazione di 92 su 110. La cerimonia si è svolta martedì 14 ottobre, alla presenza di una commissione dell’Università Roma Tre. Guidata dal relatore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

angelo izzo 50 anni dopo il massacro del circeo si laurea in giurisprudenza nel carcere di velletri

© Lidentita.it - Angelo Izzo, 50 anni dopo il massacro del Circeo si laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri

Scopri altri approfondimenti

angelo izzo 50 anniMassacro del Circeo, dopo 50 anni Angelo Izzo si laurea in legge - Il suo legale: "Titolo di studio che per lui rappresenta una forma di riscatto sociale" ... romatoday.it scrive

angelo izzo 50 anniStrage del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge - A cinquant'anni dalla strage del Circeo e a venti dal massacro di Ferrazzano, Angelo Izzo si è laureato. Scrive msn.com

Che fine hanno fatto Ghira, Guido e Izzo, gli autori del massacro del Circeo. Le evasioni e l'odio per Colasanti: «Farà la fine della Lopez» - Il destino dei tre autori di uno dei crimini più efferati della storia italiana: uno è sepolto in Marocco (forse), l'altro ha ucciso di nuovo, il terzo finì ad allevare polli a Panama ... Da roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Angelo Izzo 50 Anni